La alcaldesa de A Coruña reprocha a la Xunta anunciar una pasarela con Oleiros sin presentar el proyecto al ayuntamiento

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha manifestado no conocer el proyecto de la Xunta para construir una pasarela para peatones y ciclistas entre esta ciudad y la playa de Santa Cristina, en el municipio de Oleiros, porque, según ha dicho, las únicas noticias las tiene a través de los medios de comunicación.





"Me gustaría que tuviese el mismo respeto y lealtad institucional que mantengo yo con ellos, no entiendo porque hay áreas donde se generan problemas y controversia de manera innecesaria", ha señalado, a preguntas de los periodistas, asegurando que le faltó en este tema "una llamada" o una "consulta".





"No conozco el proyecto, cuando me lo presenten podré contestar no sé más que las ruedas de prensa o canutazos de la conselleira", ha añadido en referencia a la titular de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez.





Por otra parte, ha incidido en que, en su caso, no ha cuestionado la "idoneidad" de una idea que le parece que está "muy bien". No obstante, ha vuelto a insistir en que, a su juicio, cuando se trata de un proyecto autonómico que afecta a dos municipios --A Coruña y Oleiros-- "lo lógico y deseable es enterarnos por la propia administracion, no por una infografia o una noticia de prensa".