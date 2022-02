Agustín Collazos: “Semana Santa va a ser clave, ya que tendremos datos más reales de cómo está el turismo”

Agustín Collazos Martín, además del director del hotel NH Collection Finisterre, es el nuevo presidente de la Asociación Empresarial de Hospedaje de A Coruña (Hospeco). Tras recibir el respaldo unánime de los asociados y la junta directiva de la entidad, Collazos lidera un equipo “fuerte y unido” formado por Laura Alegre (Melía María Pita); Daniele Provezza (Attica 21); Concepción Labrador (Hesperia Centro); Elisabeth Estévez (Zenit); Adriana Welling (Ibis Styles); Santiago Narganes (AC Coruña); y David Santos (Riazor).





¿Cómo afronta esta nueva etapa a cargo de Hospeco?

Con muchísima ilusión. Me siento muy orgulloso de tener la oportunidad de representar a mis compañeros, porque el hecho de que hayan confiado en mí me da mucha fuerza para poder aportar lo máximo que pueda a todos los asociados de la ciudad.





¿El sector ya ha superado la crisis? ¿Cuál es su situación actual?

Hemos pasado una etapa complicada donde nos hemos tenido que adaptar a las circunstancias de cada momento. Ahora parece que la situación es más positiva, aunque la temporada de invierno tradicionalmente siempre es más dura. Vemos síntomas de que se está produciendo una mayor demanda de habitaciones en la ciudad a medida que las restricciones desaparecen. Tenemos esperanza de que la recuperación está llegando de nuevo y ojalá no haya que volver a parar y empezar.





Si tuviese que hacer un diagnóstico sobre los próximos meses, ¿se basaría en la esperanza?

Efectivamente, tenemos la esperanza de que todo siga para adelante y tenemos todas las bases para hacerlo. Estoy muy orgulloso de cómo los hoteles de A Coruña se han ido adaptando a las circunstancias y queremos recibir al mayor número de personas porque de esa manera se va a ver beneficiada la ciudad.





¿Cuáles serán los pilares de esta nueva etapa?

He iniciado esta andadura muy bien acompañado. Me he rodeado de una junta directiva potente y paritaria. Un pilar importantísimo es la creación del Convention Bureau, que permitirá cubrir las etapas de menor actividad con congresos y reuniones importantes. Estamos trabajando también desde el punto de vista institucional de una manera muy correcta y siguiendo estrategias que llevarán al éxito a medio plazo.





¿Los congresos son la forma de revitalizar el turismo?

En esta ciudad tenemos la suerte de tener perfiles muy variados de clientes, por lo que la estrategia no puede ser solo una. Tenemos al cliente de congresos y un grupo de turistas vacacionales muy interesante que en verano nos ayuda a impulsar nuestros negocios. Todos hacen que funcione el conglomerado de la ciudad.





¿Cómo van las reservas para Carnaval y Semana Santa?

Todavía es pronto porque la pandemia nos ha enseñado que consumimos en el último segundo. Ahora tardamos más en tomar la decisión de viajar, por lo que la desaparición de ciertas restricciones ha hecho que el flujo de reservas se incremente, pero no en los niveles de un año normal. Desde luego, lo que va a ser clave es Semana Santa, ya que tendremos unos datos más reales de cómo puede estar siendo la situación turística.





¿Se nota la pérdida de frecuencias de Alvedro en el turismo?

Estamos perdiendo frecuencias pero recuperamos otras, por lo que creemos que es clave continuar trabajando en este sentido y ahora se está haciendo con la recuperación de rutas como Málaga, Canarias, Londres o París. Es cierto que en esta época de pandemia la pérdida de vuelos internacionales ha afectado en menor medida que si la situación fuese la normal. Al final, el cliente internacional ha sido menos clave y la ciudad se ha nutrido, al igual que hará este año, del cliente nacional. Hay reticencia a hacer viajes excesivamente largos.





Entonces, de lo malo también se ha sacado algo bueno...

No nos hemos quedado parados y hay cosas positivas durante estos meses tan duros como la creación del Convention Bureau y la mejora de las líneas con otras ciudades de turismo nacional, por lo que hay muchas cosas positivas dentro de lo negativo. Si ya estábamos unidos, aún nos hemos unido más, por lo que va a ser clave en el desarrollo de la ciudad. En Hospeco queremos un proyecto que represente a todas las partes, por un lado los hoteles de cadena, de propiedad y por otro los hoteles más alejados del centro.