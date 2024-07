Afundación une para siempre a Goya y Hellboy

Los monstruos que Francisco de Goya pintó hace más de 200 años dialogan desde ayer en Afundación con uno de los iconos del cómic, Hellboy, en una exposición del dibujante francés Stéphane Levallois, que reflexiona y captura la iconografía del pintor español en creaciones hechas a partir del universo del superhéroe. Además, la muestra incluye algunas series de los grabados de Goya ‘Los caprichos’ y ‘Los disparates’, procedentes de la Colección de Arte Afundación, y dos láminas cedidas y firmadas por el creador de la saga Hellboy, el autor estadounidense Mike Mignola.



“Que mis obras estén colgadas al lado de grabados de Goya es un sueño. Todavía no me lo creo”, dijo Stéphane Levallois (París, 1970) en la presentación de la colección, visitable hasta el 31 de agosto. Responsable del diseño de monstruos en películas como ‘Harry Potter’, ‘Jurassic Park’, ‘Alien’ o ‘Piratas del Caribe’, ha participado en más de 150 filmes y ha realizado encargos para instituciones como los museos del Louvre o del Orsay.



La coordinadora adjunta del área de Cultura de la Obra Social de Abanca, Paloma Vela, destacó la apuesta de la institución por poner en valor el arte del cómic.

Asier Mensuro | “Casi todas las películas de Hollywood actuales con monstruos tienen el sello de Stéphane”

Asier Mensuro

Asier Mensuro, comisario de la exposición ‘Goya-Hellboy. Una iconografía de monstruos por Stéphane Levallois’ lo tiene claro. La exposición que acaba de estrenar Afundación es “una delicia para todos los públicos”.

Afirma que a Stéphane Levallois se le va a estudiar en los siglos futuros como un genio del arte.

Cada época tiene sus artes y una de las grandes artes del siglo XXI es el cómic, igual que el audiovisual. Stéphane hace arte de su tiempo, además de ejecutarlo con una calidad extraordinaria, una imaginación y creatividad increíbles. A Coruña es una ciudad que respira cultura y es estupendo que un artista de esta talla esté aquí.

¿Podemos atribuirle a él monstruos como Davy Jones de ‘Piratas del Caribe’ o los dementores de ‘Harry Potter’?

Sí, pero con matices. ‘Harry Potter’ creo que son 7 o 8 películas, no recuerdo, y él ha diseñado para dos de ellas. Ha dibujado story board con dementores, Voldemort y demás. Hay una cosa que tiene su gracia: el primer beso que da Harry Potter es una idea suya. Le dijo al director ‘yo en esta escena metería un beso’ y se rodó así, algo que no estaba en el original. Stéphane es una persona que cuando trabaja en el cine no es solo que dibuje muy bien los personajes, sino que aporta su modo visual de narrar. Ha hecho las sirenas de ‘Piratas del Caribe’, los monstruos de las últimas películas de ‘King Kong’ o ‘Godzilla’, otras escenas de ‘Venom’ o ‘Matanza’, las pelis de Marvel más monstruosas, por así decirlo. Y también el demonio de hielo de la última de ‘Cazafantasmas’. Es muy difícil coger cine de Hollywood actual con monstruos y que no esté el trabajo y el sello de Stéphane.

¿Cómo conoció a este autor?

Lo admiraba como autor de cine y de cómics y tuve la oportunidad de traerlo a Madrid para hablar de su trabajo. Aproveché para llevarlo al Museo del Prado, donde había una exposición de Goya, y ahí él se enamoró de sus dibujos. Fue la verdadera génesis de este proyecto que hoy vemos en Afundación.

¿Qué hilos unen a Goya con Hellboy?

Si uno piensa en quién ha creado la iconografía de monstruos más importante, ahí está Goya. Quizá habría algún candidato que le pudiese hacer sombra, pero desde luego está entre los más grandes. Esa iconografía de brujas y monstruos variados que crea Goya es inconmensurable, es original y ha sido imitada por el cine, el arte y la ilustración posteriores a él. Es el gran creador de monstruos del siglo XIX. Para mí, Levallois es el gran creador de monstruos del XXI. Ahí quedaba un siglo en medio, el XX, y quise unirlo todo. Tenía que buscar un monstruo que fuese goyesco y que tuviese que ver con el cine y el cómic, que es lo que trabaja Stéphane. Y claro, tenía que ser Hellboy. Contacté con su autor, Mike Mignola: tuvo la gentileza no solo de dejarnos trabajar sobre su criatura sino que cedió dos imágenes que se pueden ver en Afundación. Hellboy encaja en el universo de Goya como un guante.