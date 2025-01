Las academias de idiomas frenan el auge de las plataformas online

Los idiomas siguen siendo la asignatura pendiente de muchos en un mundo cada vez más globalizado en el que el que no sabe hablar más de dos o tres, parece que se queda atrás. Más en este país, a la cola de Europa en lo que al conocimiento de inglés respecta. No obstante, según algunas academias coruñesas –y algún que otro informe– no estamos tan mal. En lo que a la enseñanza respecta, a raíz de la pandemia, muchas personas optaban por mejorar su nivel de inglés, francés o alemán, entre otros, mediante el uso de las plataformas online como Duolingo, Babbel o Busuu. Sin embargo, casi cinco años después, las academias de idiomas se hacen fuertes frente a la competencia de internet y aseguran que la gente está retomando la presencialidad.



Así lo aprecia José Antonio Vázquez, director comercial de Piccadilly English in Motion, una de las academias a la que más alumnos acuden en la ciudad herculina, y que también tiene dos locales en Santiago y Sigüeiro. En relación a las plataformas online, “creo que tuvieron un momento fuerte hace cuatro o cinco años; no obstante, hay mucha gente que está retomando a la formación presencial”. “Las plataformas cada vez son mejores, pero no deja de ser un algoritmo y no puede adaptar la formación de cada alumno, no personaliza”.

Picadilly English in Motion, en la calle Marqués de Amboage | Carlota Blanco



“Están muy bien para la gente que tiene un nivel medio alto, para continuar con el mantenimiento. Sin embargo, la gran mayoría de usuarios de plataformas online tienen una tendencia al abandono bastante alta”, incide el director comercial.



Y es que en España, y en especial Galicia, se está produciendo un importante incremento en cuanto al nivel de inglés. “Después de 18 años que lleva la academia abierta, podemos decir que el nivel ha subido”. “Los que hace años eran adolescentes ahora son padres y su educación en el área de los idiomas es diferente”, explica. No es de extrañar. Según el informe anual de Education first, Galicia es la comunidad con mejor nivel de inglés de España, y A Coruña, se encuentra entre las cinco mejores del territorio nacional.



Un alumnado variado

Piccadilly English in Motion tiene un alumnado variado. Según Vázquez, “en nuestro caso tenemos un 50% de adultos –a título individual o que proceden de empresas que invierten en formación– y el otro 50% son niños de todas las edades, desde los tres años hasta Primaria, ESO, Bachillerato o incluso, universitarios”.

Aunque sí que es verdad que una gran parte de estos últimos, en torno al 80%, acuden para obtener certificaciones. “En ese perfil funcionan mucho los cursos intensivos de 10 o 12 horas semanales”, explica. Aun así, Vázquez insiste en que lo esencial es entender al alumno. “Tratamos de personalizar la formación de cada alumno y adaptar al profesor en función de lo que necesita”.



En cuanto a la importancia de los idiomas, “está llegando un punto que está siendo factor eliminador”. “Trabajamos con empresas que nos llaman, para hacerles el tradicional ‘level test’ y así atestiguar que esa persona tenga lo que dice”. “Lo normal hoy en día es tener de un B2 para arriba”, concluye José Antonio Vázquez.