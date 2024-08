Abierto el plazo de inscripción para el programa Lecer Educativo

El Ayuntamiento abrió esta semana el plazo de inscripción para el programa Lecer Educativo, una iniciativa de actividades complementarias para niños matriculados en los centros públicos e impulsada por el Gobierno local a través del plan Coruña Educa, que está gestionado por la Federación de AMPA de centros públicos.



El objetivo de este programa es promover un desarrollo integral en la infancia y en la juventud, abarcando tanto el aspecto físico como el cultural y el socioemocional. El juego y la diversión serán fundamentales libre. Para el próximo curso habrá cuatro programas diferentes: Cóxegas, Deporte no Centro, Arte e Cultura no Centro e Idiomas no Centro.



El programa Cóxegas, ofrece una solución para la conciliación familiar y laboral en el propio centro educativo a lo largo de tres semanas en septiembre. Deporte no Centro, por su parte, promueve el poder del deporte para el desarrollo completo de los jóvenes. Arte e Cultura no Centro ofrece una experiencia educativa que complementa la jornada escolar promoviendo su desarrollo integral a través de actividades artísticas y culturales. Idiomas no Centro es una propuesta de ocio centrada en el aprendizaje de inglés y francés de forma divertida.