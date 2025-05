Exposición | Arte e guerra. Geishas e samuráis no antigo Xapón

A Fundación Luis Seoane organiza a exposición "Arte e guerra. Geishas e samuráis no antigo Xapón", que ofrece un panorama completo sobre a vida xaponesa do século XIX a través dun conxunto de pezas significativas como os gravados ukiyo-e ou estampas do mundo flotante, fotografías de época, armaduras e kimonos tradicionais e unha serie de obxectos diversos.