Función de teatro 'Territorios de liberdade'

Dirixido por Quico Cadaval e coproducido entre a Companhia Certa da Varazim Teatro (Portugal), o Centro Dramático Galego e Tanxarina Monicreques.

En Portugal, a palabra Liberdade está ligada para sempre ao 25 de abril, o movemento das forzas armadas que liberou ao pobo dunha ditadura que o oprimira durante máis de catro décadas. A liberdade é un concepto que cambia co tempo e o espazo, é un concepto que cambia connosco. O concepto de liberdade cando somos nenos non é o mesmo que cando temos 20 ou 70 anos. O concepto de liberdade non é o mesmo nesta e outras épocas, neste e outros países.

“Territorios de Liberdade” nace coa idea de celebrar os 50 anos da Revolución dos Caraveis en Portugal e partindo da palabra liberdade a través dunha serie de preguntas formuladas á comunidade en accións participativas e/ou de escoita, o espectáculo explora o seu significado para diferentes persoas, en diferentes tempos e diferentes territorios.

Venda de entradas aquí ou no despacho de billetes do CCC de Arteixo Manuel Murguía o día da función de 11:30-13:30 h ou 2 h antes do seu comezo.