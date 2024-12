O Nadal en Miño

ACTIVIDADES CULTURAIS

CONTAXOVES

12 de decembro ás 18:30 h na biblioteca pública municipal Concepción Arenal de Miño

"Conto de Nadal"

Inscrición o día 10 de decembro

POBOADO DO NADAL

Parque municipal da Rúa

VISITA DE PAPÁ NOEL

22 de decembro en horario de mañá e tarde

Horarios:

Mañá de 11:00 a 14:00 h

Tarde de 17:00 a 20:00 h

FESTA INFANTIL DE FIN DE ANO

27 de decembro

A partir das 17:30 teremos unha gran festa infantil para despedir o ano con animación musical, xogos temáticos e a conta atrás das doce badaladas

OBRADOIRO "DESCUBRINDO A DOBRAXE"

30 de decembro ás 17:30 h no centro social de A Rúa

Dirixido a nenos/as de 8 anos en diante

Inscricións a partir do día 16 de decembro no enderezo: cultura.deportes@concellodemino.gal

---

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

FÚTBOL SALA ALAMEDA XARÍO

1 Torneo Categoría Biberón

14 de decembro de 2024

Lugar: Pavillón polideportivo municipal

Horario: 16:00 h

CLUB DEPORTIVO XARÍO

Exhibición Ximnasia Rítmica

22 de decembro ás 17:00 h

Lugar: Pavillón polideportivo municipal

Visita de Papá Noel

XORNADAS MULTIDEPORTE

23, 26, 27 e 30 de decembro de 2024

2 e 3 de xaneiro de 2025

Lugar: A Galea e pavillón polideportivo municipal

Horario: 10:00 a 14:00 h

Deportes: Fútbol sala, baloncesto, tenis e xogos alternativos

---

TURISMO

VISITA ÁS LUCES DE NADAL DE VIGO

21 de decembro

Aberto a todas as idades

Inscricións (só presenciais): Do 9 ao 18 de decembro

Prezo: 8 € por persoa

---

XUVENTUDE ENCAMIÑO

Patinaxe sobre xeo

14 de decembro de 2024

Horario: 11:00 a 14:00 h

Lugar: A Patrona (Narón)

Dirixido a rapaces/as de 12 a 17 anos

---

OUTRAS ENTIDADES

MERCADO DE NADAL HUELLITAS MIÑO

21 e 22 de decembro

Asociación Protectora de Animais Xuntas ás Mariñas, programación:

21 de decembro

10:00 h: Mercado Nadal e Segunda Man

11:30-13:30 h: Obradoiro de Enredos Sonoros

17:00 h: Obradoiro de Enredos Sonoros

19:00 h: Taller de Amigurumis

22 de decembro

10:00 h: Mercado do Nadal

11:00 h: Taller de Amigurumis

12:30 h: Obradoiro de Amigurumis

17:00 h: Actuación de Kees DJ

19:00 h: Taller de Amigurumis

---

A.C.R.D. O CASTRO

14 de decembro: Concerto de Panxoliñas no centro social de A Rúa

Entre as 18:00 e as 22:00 h cos grupos infantís, xuvenís e adultos de pandeireta

25 de decembro: Misa de Nadal

---

5 XANEIRO 2025

VISITA DOS REIS MAGOS

As súas maxestades os Reis Magos visitarán pola mañá a veciñanza de Miño co seguinte itinerario:

Leiro (rúa vella): 10:30 h

Centro Social de Carantoña: 10:40 h

Centro Social de Vilela: 10:50 h

Centro Social de Bermaña: 11:10 h

Centro Social de Callobre: 11:30 h

Sombreu: 11:50 h

Pistas de Bra: 12:10 h

Centro Social de Ponte do Porco: 12:30 h

Campo de San Paio: 12:50 h

Centro Social de Xarío: 13:20 h

Aparcadoiro público na rúa Fraga de Castro Miño: 14:00 h

CABALGATA DE REIS

A partir das 18:30 h as carrozas dos Reis Magos e o séquito real percorrerán a rúa da Barrosa, a rúa da Carreira, a estrada da Praia, as rúas do Mercado, Punxueira e Rabazal, rúas Cobo e Marismas ata o pavillón municipal.

Recepción das súas maxestades os Reis Magos

Gran Festa Infantil con xogos e agasallos