Teatro Portasabertas: “A doutora” e “Os tres maridos”

Teatro/Comedia – Público adulto

Duración: 60 minutos - Con invitación

Dous sketches onde no primeiro, unhas señoras consultan as súas disparatadas doenzas a unha doutora estresada e no segundo, unha muller casada e viúva ata en 3 ocasións cuestiónase se é unha desventurada ou culpable da súa situación persoal.

Autora e dirección: Noemí Aedo

Elenco artístico: María Mato, Pilar Guerreiro, Charo Ferraces, Elisa Vázquez, Lucía Pérez, Mari López