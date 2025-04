Conferencia | “A Academia Galega de Belas Artes: unha historia ao servizo do patrimonio cultural”

O día 3 de abril terá lugar ás 19 horas no Kiosco Alfonso da Coruña a conferencia titulada “A Academia Galega de Belas Artes: Unha historia ao servizo do Patrimonio Cultural” na que o académico Felipe-Senén, historiador da Cultura Galega, falará do papel da Academia Galega de Belas Artes, dende os seus inicios no 1849 en crear unha Escola de Belas Artes para a formación en canto supón a creación e a conservación dun patrimonio cultural entón fondanente danado polos desencontros coa francesada, logo pola Lei de Desamorización e a forte insensibilización popular. A un tempo que a Academia foi fomentando a creación e profesionalización dos museos e canto supón a museoloxia e a arqueoloxia, a rehabilitación e revitalización dos monumentos.

Entre as grandes personalidades deste colectivo, Felipe-Senén singularizará a Ángel del Castillo, Luengo Martinez, Chamoso Lamas, Carlos Martinez Barbeito ou Juan Naya entre outros polo seu esforzo neses difíciles anos en documentar e protexer dende as cidade monumentais a significativas obras de fonda pegada cultural, como mesmo tamén as tradicionais ou xacementos arqueolóxicos ensombrecidos por aquelas.

A ponencia está encadrada nos actos para conmemorar o 175 aniversario da Real Academia e forma porte das actividades co gallo da mostra organizada pola Academia e o Concello da Coruña “A Cidade das Artes. 175 Aniversario da Real Academia Galega de Belas Artes” que se está a levar a cabo no Kiosco Alfonso da Coruña (Av. Xardíns de Méndez Núñez, 3).