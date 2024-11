Laboratorio Bibliotecario ‘Pensar as comitecas’

O Concello da Coruña e a súa Rede Municipal de Bibliotecas acollerán os días 6, 7 e 8 de novembro o Laboratorio Bibliotecario (LABBBs) ‘Pensar as comitecas: proxectos para a súa creación e desenvolvemento’.

Trátase dunha iniciativa impulsada pola Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura a través da Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria do Ministerio de Cultura. Esta edición, que contará na apertura coa presenza do concelleiro de Cultura e Turismo, Gonzalo Castro, celébrase na cidade grazas ao traballo das bibliotecas municipais a favor do cómic.