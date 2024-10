The Lords Of Altamont + Fiesta de Halloween

La Sala Mardi Gras prepara una noche de Halloween especial con The Lords Of Altamont y una fiesta. El Beasto ofrece a esta gran banda en su gira de despedida y con fecha única en Galicia en Mardi Gras. Y la noche de Halloween continúa con la sesión de The Hyppest Ofcats y baile asegurado con entrada libre hasta las 00.30 horas.





Últimas entradas a la venta en The Butcher Shop (San Andrés) y RockBox (c/ Pérez Cepeda) por 18 y 22 euros.