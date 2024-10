Soundhood SON Estrella Galicia en A Coruña

La temporada musical post verano arranca fuerte en A Coruña con la celebración de Soundhood SON Estrella Galicia, un nuevo formato de microfestivales que está agitando los barrios de diferentes ciudades.

Los días 17 y 18 de octubre la propuesta recalará por primera vez en A Coruña tras la edición de Madrid y una semana antes de su llegada a Barcelona. Las últimas entradas y abonos para todo el programa están a la venta en DICE .





Jueves 17 de octubre





19:00h | Rockbox

Taller A qué suena tu cerveza? con pedal fuzz de guitarra





20:00h | Don Giorgio

The Destruction of The Cult of The Sun





20:30h | Restaurante Pracer

Showcase de Vecinos





21:30h | Garufa Club

Cala Vento





Viernes 18 de octubre





18:30h | Vazva Coffee

Showcase de Caste





19:30 | Bar Barbería

Showcase de Sanny





20:00 | Don Giorgio

Cléa Vicent





21:00 | Restaurante Pracer

DJ Set Xabi Blanco





21:00 | Garufa Club

Cosmo´s Midnight + Fabiana Palladino





23:00 | Mardi Gras

Camellos





* Propuesta gastro disponible ambas jornadas en el Bar Barbería y el restaurante Pracer.