Charla sobre arte relixiosa na Costa da Morte

O xoves 17 de outubro, ás 20.00 horas terá lugar en Portas Ártabras a conferencia impartida polo escritor, historiador e etnógrafo Xosé María Lema Suárez, na que falará da “Arte relixiosa nas comarcas da Costa da Morte: artistas e obradoiros rurais dos séculos XVIII e XIX”.





Ameno paseo a través de igrexas, santuarios, dos seus retablos e singulares imaxes, devocións, en definitiva dunha cultura que proba o interese destas bisbarras, orixe dunha considerable nobleza, demostrada nos ricos pazos e construccións que caracterizan estas terras do Xallas, Soneira ou Fisterra. Ilustrado recorrido realizado da man dun historiador non so especializado no tema, senón tamén preocupado na salvagarda deste moi rico patrimonio. Entrada libre ata completar aforo.