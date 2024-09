Martes das Artes

O vindeiro martes 1 de outubro terá lugar ás 20 horas na Real Academia Galega de Belas Artes o concerto “Canción artística Atlántica: Británica e Galega” no que a soprano Susana de Lorenzo e o pianista Rupert Twine interpretarán poemas en inglés e galego musicados por compositores británicos e compositoras galegas. No recital incluiranse as pezas: Five English songs de Margarita Viso; A Rosa de Julia María Dopico Vale; O meu fogar; Algún alburgueiro e Interludio musical de Rupert Twine; The vagabond de Vaughan Williams; Now sleeps the crimson petal de Roger Quilter, Bird songs at Eventide de Eric Coates, The Salley gardens de Benjamin Britten e We´ll gather lilacs de Ivor Novello.

O acto está encadrado nos “Martes das Artes” e terá entrada libre ata completar capacidade.