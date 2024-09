Ler conta moito: actividades en bibliotecas para promover a lectura

Co inicio do curso escolar, o Concello recupera o Ler conta moito, o programa de promoción á lectura con diversas actividades nas bibliotecas municipais. A iniciativa arrincará mañá, mércores 18 de setembro, e continuará durante as vindeiras semanas, con propostas na Biblioteca Central María Pita, na Xabier P. Docampo e nos Templarios.

Por unha banda, o mércores, 25 de setembro, a Biblioteca Central acollerá Bandullo, bochos e faragullas, de Dani Blanco. Trátase dunha sesión para cativos e cativas de 3 anos en adiante e estará centrada na comida. Dani Blanco falará de enchentes e farturas mesturando, para iso, o clown, a narración oral e o teatro.





O mes rematará coa Zinética de Komorevi o venres, 27 de setembro, na Xabier P. Docampo (17.30 horas). Neste caso, é un taller no que os rapaces e rapazas de 7 a 10 anos aprenderán a elaborar un fanzine (unha pequena revista para fans) propio que, ao remate, poderán levar ás súas casas.









As inscricións poden tramitarse chamando ao teléfono da Biblioteca Central María Pita: 981 675 109.