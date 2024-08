El pop folk intimista de Molly Parden viaja de Tennessee a Galicia

El proyecto musical de SON Estrella Galicia acercará la delicadeza y buen hacer de la artista norteamericana Molly Parden. Será concretamente el lunes 12 de agosto en el Club Uni de A Coruña. Las entradas están a la venta a través de la web www.estrellagalicia.es/son.







La talentosa intérprete de pop e indie pop Molly Parden, originaria de Nashville (Tennessee, Estados Unidos), se ha labrado una reputación en la industria musical gracias a su voz inconfundible y sus conmovedoras letras. Su música, contemplativa y reflexiva con un toque de melancolía, fusiona el pop con elementos del folk y el country. A menudo se le ha comparado con artistas de la talla de Joni Mitchell o Norah Jones por su voz inquietante y sus letras reflexivas. Parden se inspira para sus canciones en la gente y los lugares que la rodean, así como en sus propias experiencias vitales. La cantante arrancó su trayectoria en 2011 son su álbum debut, “Time Is Medicine”. Tras un parón, regresaba en 2016 con el single “Seasons of Love”, incluido en su EP, “With Me in the Summer”. Desde entonces ha continuado regalando una colección encomiable que recoge títulos como “Rosemary” (2017), “Why Worry: A Collection of Covers” (2019) o su disco más reciente, “Sacramented” (2023). Este año ha presentado nueva música con “Eagle Rock”, el single que lanzó hace pocas semanas junto a John Canada.