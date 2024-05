Simant Dúo | Back to the 80s

"Simant Dúo, el dueto compuesto por el trompetista internacional y Premio Europeo de la Cultura, Rubén Simeó, y el talentoso pianista y catedrático Antonio Morant, regresa a la escena musical con la nueva gira “Back to the 80 ́s” para presentar su tercer álbum de estudio, recientemente publicado con nombre homónimo.

Los dos virtuosos músicos ha querido homenajear en este nuevo trabajo discográfico a toda una década destacada en la historia de la música, con una colección de versiones de grandes éxitos internacionales de los ochenta, que han logrado traspasar generaciones y convertirse en atemporales.

En cada directo de “Back to the 80’s”, Simant Dúo seguirán demostrando su capacidad para fusionar géneros y estilos, poniendo de manifiesto su voluntad de explorar nuevos horizontes con las grandes y audaces interpretaciones de reconocidos temas de Michael Jackson, Tina Turner, Abba, Bonnie Tyler, Bon Jovi, Sting o George Michael.

Canciones como “The best”, “Englishman in New York”, “Total eclipse of the heart”, o “Wake me up before you go-go” forman parte del repertorio de este homenaje en el que el público podrá sumergirse y disfrutar de una nueva forma de acercarse a ellas, que aún manteniendo su esencia, han sido reimaginadas por Simant Dúo de una manera única."

