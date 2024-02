Niamh Regan | SON Estrella Galicia

Desde el condado de Galway, en Irlanda, la voz de Niamh Regan resuena majestuosa. La tradición musical irlandesa corre por sus venas, si bien a lo largo de sus sucesivos viajes a California ha logrado desarrollar un particular estilo que oscila entre el folclore y el pop más intimista.

Regan es una narradora de historias personales que trascienden lo individual. Compositora delicada, sus canciones entrelazan el lirismo de su tierra natal con la amplitud de autores estadounidenses como KAREN DALTON, STEVE NICKS o incluso JONI MITCHELL, si bien cuando uno escucha uno de sus temas irremediablemente piensa en otras artistas como CAT POWER O FIONA APPLE, entre otras. Su música es una ventana al mundo, instantáneas de la vida cotidiana que eleva a algo universal.

Su primer disco, 'Hemet' (The Black Key Label, 2020), la convirtió en una de las compositoras más distinguidas de Irlanda. El primer tema de ese trabajo se titula 'Something so good', que se podría traducir como "algo tan bueno". Y cuando uno escucha su música sabe que está ante algo tan bueno, tan hondo y enigmático, que necesita más.