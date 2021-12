España necesitaba este AVE, pero Galicia lo necesita mejor

ES maravilloso que Sánchez llegue a Galicia en AVE y asegure en Ourense que “España necesitaba este AVE tanto o más que Galicia”. Y es maravillo porque parece que el presidente se ha dado cuenta de que Galicia no necesita el AVE que le han dado. Lo que necesita esta comunidad es un AVE de verdad. De ese que una las siete grandes ciudades con Madrid a la velocidad que marcan las máquinas desde Ourense a Madrid. Pero no. Nuestro AVE es como de andar por casa y solo cuando se está saliendo de Galicia, esas pantallitas marcarán los trescientos kilómetros por hora. Y no, no es que seamos unos desagradecidos que no se conforman con nada. Lo único que queremos es lo que tienen los andaluces o los catalanes y, además, ellos, desde hace muchos años. foTO: Sánchez, junto al rey,, ayer en el ave | efe