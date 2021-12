Yolanda e Ione presumen de abrazo entre bambalinas

No hubo abrazo en público, pero sí saludo cariñoso entre bambalinas que quedó convenientemente difundido a través de las redes sociales. Yolanda Díaz e Ione Belarra coincidieron en un acto de Podemos en el País Vasco con el que parece que se relaja la tensión. La vicepresidenta apoyó con su presencia el intento de recuperación de la formación morada en tierras vascas y la líder podemita la recompensó situándola al frente del “mejor gobierno que me puedo imaginar”. No está mal para dos que se supone que han roto. Políticamente hablando. Pero es que ya se sabe que las cosas cambian, giran y se retuercen de formas inesperadas en este mundillo, así que es bastante acertado mantener las formas. Por lo que pueda pasar.