La Policía Local desaloja un pub en Juan Flórez y ordena su cese de actividad

La Policía Local desalojó ayer a las ocho de la mañana un local de Juan Flórez que había acumulado varias infracciones. Según parece, los agentes municipales llevaban tiempo detrás de este local, que no cumplía con las restricciones de su licencia, que no le permitía estar abierto a esas horas. “Funcionaba como after hours”, explicaron. Tras realizar un informe que incluía todas las infracciones, se le entregó al dueño la notificación por el cese de actividad.





La noche anterior, los agentes municipales habían realizado varas actuaciones en el marco del dispositivo de ocio nocturno para evitar que se produjera concentraciones en la vía pública, algo prohibido por la normativa sanitaria. La plaza de Juan Naya, el pabellón de Los Rosales, Palexco, las inmediaciones de la calle Orzán, la calle de Alcalde Marchesi y el parque de Santa Margarita fueron algunos de los lugares.





Sin resistencia

La actuación policial consistió en dispersar a los jóvenes, que se limitaron a seguir las indicaciones de las autoridades sin oponer resistencia. Los grupos eran pequeños, pero los policías dispersaron igualmente para evitar que causaran molestias a los vecinos, que se han quejado a menudo en los últimos años.





En la calle Socorro, epicentro de la movida nocturna se levantaron tres actas, y se colaboró con el 061 para tender a alguien “indispuesto”, y los agentes tuvieron que viajar en la ambulancia.





Otra incidencia relacionada con el ocio nocturno es el aparcamiento. Sobre todo en San Andrés, donde suelen aparcar sobre la acera. En total se multó a ocho conductores en San Andrés, y uno en Cordelería y se registraron cuatro accidentes con heridos leves, dos de los cuales dieron positivo en el control de alcoholemia, uno de ellos por vía penal.





Esta actividad es posible después de que se volviera a poner en marcha el dispositivo de ocio nocturno los fines de semana, que ha permitido ejercer una mayor presión sobre el ocio nocturno. Sin embargo, los vecinos no están satisfechos y piden que se sancione a todos los que beban en la calle, como permite la nueva normativa aprobada durante la pandemia.