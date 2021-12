Susto previo a la Copa para el Deportivo

La segunda ronda copera peligró para el Deportivo, que el martes detectaba un positivo en su plantilla. Finalmente, con el resto de jugadores y cuerpo técnico testando negativo, los blanquiazules se despedirán este año de su afición ante el CA Osasuna, en una nueva eliminatoria copera, a partido único, esta noche a las 21.00 horas en el Abanca Riazor.



Vuelve el conjunto de Jagoba Arrasate al feudo herculino, ahora en Primera. La última vez que se enfrentaron en el estadio coruñés fue el 24 de noviembre de 2018, ambos equipos en Segunda. Entonces el Deportivo, entrenado por Natxo González, parecía lanzado hacia su vuelta a Primera. Ganaban los blanquiazules por 2-0, con goles de Carlos Fernández y Pablo Marí. En la rueda de prensa postpartido Arrasate aseguraba que la pregunta “era cuándo iba a subir el Depor”, dando por seguro su regreso al fútbol profesional.



Tres años después, los rojillos se han asentado en Primera y Arrasate sigue de técnico, mientras el Deportivo, que desde Natxo González tuvo seis entrenadores, quiere regresar a la élite y suma su segundo curso en la Primera RFEF, nacida de la extinta Segunda B.









Un aliciente





El Deportivo avanza ahora con paso firme en la categoría, aupado a lo más alto de la tabla, después de acumular nueve jornadas sin perder.



Un equipo con identidad, que sabe a lo que juega, y que ha encontrado este año en la Copa un aliciente para dar minutos a los menos habituales.



Aunque Borja Jiménez siempre trata de introducir alguna variación en sus alineaciones, con el paso de las jornadas ha ido encontrando a su once tipo.



Pero el ‘torneo del K0’ es sin duda una oportunidad para los jugadores que menos minutos están teniendo, que están sumando confianza y rodaje, que luego trasladan a la liga cuando les toca competir.







EL DATO

La última vez que se midieron ambas escuadras fue en el curso 2018-19



“La Copa permite que Trilli juegue, que Peke se gane continuidad en el equipo, que Mario gane en confianza y hoy (por el día del Valladolid) haga muy buena segunda parte, que los que no participan tanto se sientan futbolistas”, aseguraba Borja, tras el encuentro ante el filial pucelano.



De cara al once que alineará mañana Borja Jiménez el técnico admitió en sala de prensa que será hoy cuando dé la convocatoria. Un equipo en el que podría haber cambios, debido a la entidad del rival y pensando, además, en dar descanso a los posibles titulares el domingo. Enfrente, un cuadro rojillo con un nuevo partido de Liga a la vuelta de la esquina, el domingo ante el Getafe, por lo que todo parece indicar que el técnico de Berriatúa revolucionará el once con la entrada de futbolistas que no cuentan con demasiado protagonismo actualmente.



Jaume Grau, Ramalho, Oier, Íñigo Pérez u Ontiveros volverán a tener minutos, tras no contar apenas con continuidad en el torneo doméstico. La única duda parece llegar desde la parcela defensiva. Areso, lesionado de gravedad hace unos días no estará, al igual que Aridane, quien dio positivo. Unai Dufur, jugador del Promesas podría entrar en el once.



El Deportivo, en el último partido el año en el Abanca Riazor, y tras el susto de este martes, tratará de acabar brindando una ronda más en la Copa del Rey.