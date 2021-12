Hace 25 años: Incendio en el parking de Juana de Vega y entrevista a Marfany

El periódico del 15 de diciembre de 1996 destacaba como noticias principales el sorteo de la lotería, que dejó 250 millones en La Coruña, y el cortocircuito en un coche, que causó un incendio en el parking de Juana de Vega.









El incendio de dos turismos obliga a desalojar el "parking" de Juana de Vega

Dos vehículos calcinados son los daños materiales mayores registrados en el aparatoso siniestro que se declaró ayer, alrededor de las doce de la mañana en el aparcamiento subterráneo de Juana de Vega. La densa humareda que se apoderó de las instalaciones obligó a desalojar rápidamente al centenar y medio de conductores que en aquellos momentos estacionaban o recogían sus vehículos, pero las dos ambulancias de Cruz Roja que se desplazaron hasta el lugar no tuvieron que actuar.









La Ciudad "abierta" de los Muchachos vive su mejor época

Lo que comenzó como un proyecto un tanto utópico ideado por un capuchino un tanto rebelde para s época se ha convertido después de veinte años de trabajo en una iniciativa pionera conocida en todo el mundo e instalada en el municipio de Arteixo, la Ciudad de los Muchachos Agarimo. Con motivo de este aniversario tendrá lugar un acto de homenaje al padre Villa, con la colocación de un busto y un monumento a la entrada de las instalaciones. El objetivo de este centro y de los talleres es el de acercara los jóvenes con problemas al mercado labora enseñándoles un oficio y unos conocimientos básicos para que puedan sentirse integrados socialmente.









Enrique Marfany: "O noso votante está onde estaba o de Coalición Galega"

O verán fíxose moi longo para Enrique Marfany e o puñado de fieis que van con el no novo barco nacionalista do político coruñés, que terá como emblema unha folla de carballo. O ex presidente da Deputación da Coruña presentou esta semana un novo partido: Democracia Galega, un intento máis por lanzar unha forza nacionalista moderada, a semellanza da Convergencia catalana. Un herdeiro da Coalición Galega. Encirrado polo papel protagonista de CiU na política española, Marfany volve tras sete anos de silencio. O seu soño é ser chave para gobernar. "Galicia necesita unha forza que non teña que pedir permiso a Madrid para levar adiante a política que precisa a nosa nación".









Las peñas se movilizarán

La cita será el proximo miércoles en los salones de la Sociedad Recreativa e Instructiva de A Gaiteira, que servirá de escenario para una asamblea de urgencia con todos los dirigentes de las peñas deportivistas en la que se adaptarán distintas posturas ante el cierre del estadio de Riazor, en caso de que fialmente el partido tenga que jugarse lejos de La Coruña, tal y como determinaron los distintos órganos de disciplina deportiva. Muchos no ven con buenos ojos la opción de que el Depor juegue en el Vicente Calderón.