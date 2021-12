Tres fondos de inversión estudian comprar la fábrica de Vestas en Lugo

La mesa de industria convocada por la Xunta, representantes del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, directivos de Vestas y representantes del comité de empresa y de los sindicatos para abordar la situación de la planta lucense ha ratificado la existencia de tres posibles compradores para la empresa.





No obstante, para conseguir que la venta se haga efectiva la Xunta y los sindicatos, en la reunión, solicitaron a la empresa que los despidos no se hagan efectivos el 31 de diciembre y que, por lo tanto, no se cierre la factoría para evitar que se dificulte un posible proceso de venta.





“Es fundamental para continuar con las conversaciones que se pueda adquirir una factoría que esté funcionando, una unidad productiva, y no un activo inmobiliario”, ha considerado la conselleira de Empleo e Igualdad de la Xunta, María Jesús Lorenzana.





En este sentido, la conselleira ha lamentado que, por el momento, la empresa se haya negado “en rotundo” a ampliar el plazo para llevar a cabo los despidos.





Por ello, ha mostrado su “preocupación” ante la posibilidad de que se pueda frustrar la eventual venta “por el poco margen temporal que hay hasta el próximo 31 de diciembre”.





La conselleira ha señalado que la empresa sí aceptó la petición de la Xunta de reunirse con los tres posibles inversores identificados por el Gobierno gallego, ya que, según añadió, precisan de más datos.





Lorenzana ha explicado también, tras la reunión, que la gestora nominada por la empresa para buscar compradores tiene identificados a otros cuatro posibles inversores, mientras que el Estado, por su parte, por el momento, no encontró ninguno, aunque especificó que está buscando empresas a nivel internacional.





A este respecto, desde el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo han remarcado que el departamento estatal trabaja activamente en la búsqueda de posibles inversores para la planta de Vestas en Lugo a través del organismo Invest in Spain.





“A día de hoy 40 oficinas de este organismo público ya cuentan con información de la empresa. De ellas, 13 han reportado contactos con 183 empresas, bancos y asociaciones del sector renovable en Europa, Asia y América donde se les ha explicado las oportunidades de inversión en esta empresa”, apuntan desde el Ministerio.





Para conseguir este objetivo, aseguran que “la coordinación con la Xunta es máxima” y que en cuanto se tengan novedades, se informará a la mesa industrial de Vestas.





En paralelo a la reunión de industria, varias decenas de trabajadores se han concentrado en la sede de la Xunta en San Caetano para exigir una solución para el conflicto.