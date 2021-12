Cospedal se acoge a su derecho a no declarar ante la comisión del Congreso que investiga la 'Kitchen'

La ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha anunciado este jueves, antes de ser interrogada por los miembros de la comisón del Congreso que investiga la operación 'Kitchen', su intención de acogerse a su "derecho a no declarar" y de no responder a las preguntas que le puedan formular los diputados alegando que el asunto investigado es objeto de investigación en la Audiencia Nacional.

En la declaración que ha realizado ante la comisión, la también ex ministra de Defensa ha mostrado su respeto a este órgano y al Congreso, pero ha recalcado que iba a guardar silencio por "respeto al principio de división de poderes, a la Justicia" y también para preservar su "derecho a la defensa".

"Tengo la intención de no emitir contestación a sus preguntas y me acojo a mi derecho constitucional a no declarar", ha señalado ante los comisionados.

