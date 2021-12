El pasado fue el mes de septiembre en el que más hipotecas se firmaron en siete años

El pasado septiembre fue el noveno mes del año, de los últimos siete, en el que más hipotecas se firmaron en la provincia de A Coruña.



Fueron 834 los acuerdos de este tipo rubricados el pasado septiembre en la provincia, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).



Es, además, el segundo mes con mayor número de acuerdos de este tipo desde que dio comienzo la pandemia del coronavirus (842 el pasado marzo).



En lo tocante a las 834 hipotecas del pasado septiembre, se acordaron trece sobre fincas rústicas, siendo las 821 restantes sobre fincas urbanas.



Para encontrar un mes de septiembre con un mayor número de acuerdos, hay que viajar hasta el año 2014, cuando se superaron las 1.100 hipotecas, de las cuales solo 31 eran sobre fincas urbanas.









Importes





A diferencia del número de hipotecas, el importe de las mismas no es el segundo más alto desde que comenzó la pandemia, ya que se superó varias veces durante este algo más de año y medio.



Los acuerdos del pasado septiembre suponen un valor total superior a los 93,4 millones de euros, mientras que los de marzo (el mes con más hipotecas desde la irrupción del covid-19) solo 91,4 millones.



Se ven así ambos superados por los 95,2 millones de euros del mes de diciembre del pasado año 2020, cuando se certificaron 768 hipotecas en la provincia coruñesa (once sobre terrenos rústicos y 757 sobre urbanos), y por los 101,2 millones del mes de abril de este año, divididos en un total de 794 acuerdos hipotecarios (catorce sobre fincas rústicas, mientras que las 780 restantes eran sobre suelo urbano).



No obstante, todas estas cifras se encuentran muy por debajo de las vividas en la provincia en los principios de la década del 2010, cuando mes a mes se superaban las 1.000 y 2.000 hipotecas, más del doble que en la actualidad.