El 57% de los españoles está preocupado por la seguridad de los niños en internet

La seguridad de los niños en internet es lo que más preocupa a los españoles en cuanto al incremento de la digitalización, un temor que mostró el 57% de los encuestados, según un Eurobarómetro que publicó ayer la Comisión Europea.





Los españoles se sitúan así cuatro puntos por encima de la media europea, en una lista que encabezan el 71% de los chipriotas y los irlandeses, mientras que polacos y rumanos son los menos preocupados por la seguridad de los menores en la red.





La segunda preocupación para los españoles son los ciberataques y los crímenes cibernéticos, tales como el robo de datos personales, un miedo que mostraron el 49% de entrevistados.





Por debajo de la media

España se situó en este caso por debajo de la media comunitaria (56%), siendo los suecos los más preocupados (82%) y los rumanos los menos (38%).





En relación a este punto, el 46% de los españoles dijo estar preocupado por el uso de sus datos personales que hacen las empresas y las administraciones públicas, siendo su tercer mayor temor respecto al aumento de la importancia del mundo digital, que cada vez tiene más presencia en nuestra vida diaria.





La encuesta también muestra que un 43 % de los españoles está preocupado por las dificultades que tienen para conectarse a internet las personas mayores o los que tienen algún tipo de discapacidad, y que un 33% dijo que su mayor temor es no poder encontrar un equilibrio entre el mundo digital y el físico, teniendo en cuenta que cada vez resulta más complicado no depender de internet en muchos aspectos, pues es casi imposible no tener dependencia en algún sentido de la red.





A nivel europeo, el Eurobarómetro muestra que el 58% de las mujeres está preocupada por la seguridad de los niños en internet, frente a un 50 % de los hombres. Por contra, ellos están más preocupados que las mujeres en cuanto al uso de los datos personales que hacen las empresas y las administraciones públicas (49% frente a un 43%).