Inés Cortizas Vázquez: “Espero montar un taller por mi cuenta o asociarme con otros”

Betanzos convence en el Xuventude Crea 2021. Con Inés Cortizas Vázquez y su colección “Kukú”, tercera en la modalidad de Diseño de Joyas. Una categoría a la que concurrieron casi una treintena de artistas de toda Galicia. Con solo 23 años y un estilo único, la creadora confirma la excelente salud de un oficio especialmente vinculado a la comarca, con el ayuntamiento de Bergondo como epicentro de la extraordinaria Xoiería das Mariñas.



¿Qué supone esta distinción del Xuventude Crea 2021?

Es un reconocimiento que le da valor a mi trabajo y me aporta motivación para seguir creando piezas de este estilo. Y el ‘dinerito’ tampoco esta de más, ya que la joyería es un oficio muy caro, las herramientas, maquinaria y materiales son muy costosos, es muy difícil empezar de cero.



¿En qué se inspiró para crear esta colección, “Kukú”?

Me inspiré principalmente en el retrofuturismo y en subculturas como el dieselpunk y steampunk, que se caracterizan por combinar una estética demodé con tecnologías avanzadas, mostrando una visión distópica del futuro. Es una fusión entre lo antiguo y lo moderno, criticando el gran avance de la tecnología y la deshumanización de la especie. Hice una retrospectiva de las modas, economía, consumo y crisis sociales hasta la actualidad, poniendo la vista siempre en el futuro. En las piezas se unifican las técnicas y materiales tradicionales de joyería con el diseño contemporáneo. Se filtra la vista, la escucha y el habla, haciendo referencia a las barreras, el daño, lo oscuro y oculto de cada une de nosotres.





“Considero que mi generación se ha comido todas las crisis, y no sabemos lo que es vivir fuera de ellas (...) En el mundo del arte tienes que tener un sello distintivo propio”





¿Cómo valora la situación de los artistas noveles como usted en un momento de crisis como el actual?

Considero que mi generación se ha comido todas las crisis, no sabemos lo que es vivir fuera de ellas. Vivimos en una crisis constante en la que hay muchos estímulos, sobreproducción y excesos en todos los sentidos. Es muy complicado hacerse hueco en el comercio del arte y la artesanía, tienes que tener un sello distintivo en lo que haces y moverte mucho, la suerte también es un factor importante. Lo mítico de estar en el lugar y el momento adecuado.



¿Cuando y por qué decidió dedicarse al diseño de joyas?

Estudiando bachillerato y siendo un momento complicado e inestable de mi vida, no sabía muy bien que hacer. Había hecho un par de cursos relacionados con la moda, uno de estilismo y otro de patronaje, entonces decidí hacer las pruebas de acceso a diseño de moda, saqué buena nota pero me quedé en listas de espera. Entonces pensé en otras posibilidades, unas semanas después estaban convocadas las pruebas de acceso a ciclos artísticos y sin tener ni idea de joyería me pareció interesante y decidí hacerlas. Mi sorpresa fue cuando vi que estaba de primera en las listas, así que entré en el ciclo con mucha ilusión, me encantó desde el primer momento, disfruto trabajando con el metal y el diseño me apasiona. Tampoco deje de lado la moda y hace un año y pico empecé en clases de patronaje, corte y confección. Me gustaría dedicarme a ambas cosas y fusionar los dos trabajos.



¿Qué desafíos se plantea de cara al futuro?

Con vistas a un futuro próximo espero montarme un taller por mi cuenta, o si me surge la posibilidad de asociarme con otros artistas que tengan intereses similares tampoco me cierro. Empezar a vender en ferias o mediante internet me parece lo mas realista. De hecho, acabo de abrir mi propio perfil profesional en Instagram (@inescortizas). Luego, creando altas expectativas, creo que piezas del estilo de este proyecto “Kukú” podrían hacerse un hueco en producciones audiovisuales, música, moda o performance.