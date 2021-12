Abel Caballero acusa a Feijóo de tenerle "tirria" a la ciudad de Vigo

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha acusado al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo de tenerle “tirria” a la ciudad olívica, de ahí las críticas del Feijóo a las aglomeraciones producidas por el alumbrado navideño, que además, según Caballero “no se dan” porque “está todo muy protocolarizado”.



“A Feijóo la Navidad de Vigo no le gusta, no le gusta nada que tenga que ver con Vigo”, ha declarado Caballero en una entrevista en la Cadena ser recogida por Efe, en la que asegura que el presidente de la Xunta “detesta” la ciudad.



“Se lo tiene que hacer ver en términos políticos porque está continuamente a la contra de esta ciudad. Y esta ciudad y la Navidad está siendo muy bien recibidas en todas partes. Es un motivo de buen humor y alegría. La gente sonríe al hablar de la Navidad de Vigo y en términos económicos vienen millones de personas”, ha declarado.



Según Caballero, a Feijóo le encanta hablar del Xacobeo, un acontecimiento que al alcalde de Vigo le gusta, pero reclama al presidente de la Xunta que “atienda las necesidades” de la primera ciudad gallega.



“El Gobierno de Feijóo para mi ciudad está siendo una calamidad. Confío que pueda llegar un Gobierno a Galicia que atienda a Vigo como se merece”, ha señalado.



Respecto a la Navidad y al posible aumento de contagios que pueden producirse en las festividades, Caballero ha asegurado que “manteniendo las distancias y al aire libre” se reducen muchos riesgos y que todo está “muy protocolarizado”.



Aunque para el alcalde la perspectiva de afluencia a Vigo es “superlativa, lo nunca visto”, asegura que “hay menos aglomeraciones que en cualquier calle del centro de Santiago” y que hay mucha garantía de seguridad porque “el espacio que ocupa la Navidad en Vigo es inmenso”.



“Son grandes bulevares, con mercadillos muy distanciados. Además el aire libre es el peor enemigo de la pandemia”, ha dicho.



Además, Caballero ha asegurado que en todo caso la Xunta es la responsable a la hora de decidir qué se puede hacer y qué no en la pandemia y no el alcalde de Vigo.



“Si algo no se puede hacer lo tiene que decir la Xunta. Si hay algún problema de estas características es la Xunta la que debe hacerle frente y decirnos qué tenemos que hacer”, ha manifestado.



Respecto a la sentencia del Supremo que ha ratificado la condena a un funcionario del Ayuntamiento de Vigo por el enchufe de la cuñada de la presidenta de la Diputación, la socialista Carmela Silva, el alcalde a preferido no pronunciarse.



Sí que lo ha hecho en relación al próximo congreso del partido, que tendrá lugar la próxima semana y que Sánchez clausurará el día 8 de diciembre.



“Elegirán el rumbo que tengan que elegir. No sé en qué dirección y no entro en ello pero habrá una dirección nueva, con un nuevo secretario general” ha explicado Caballero, que confía en que esa cita coloque al PSdeG como “una opción real de Gobierno para toda Galicia”.



“Creo que tenemos que sumar los esfuerzos de todos para conseguir un Gobierno de Galicia que esté pendiente de lo que sucede y coloque la acción de Gobierno en la realidad”, ha añadido.



Por último, respecto al AVE, Caballero ha matizado que “a una parte de Galicia” no llegó aún y que la alta velocidad entre Vigo y Ourense por Cerdedo “es inexcusable, imprescindible, vital y prioritaria”.



“Me consta que hay toda la voluntad política de llevarlo adelante”, ha declarado el alcalde, que si bien ha recordado esa petición para que “nadie tenga la tentación de no hacerlo”, porque es algo que “Vigo no va a permitir”.



“Estoy dispuesto a usar todas las medidas políticas a mi alcance para conseguirlo, pero sé que mientras esté Pedro Sánchez está conseguido”, ha señalado