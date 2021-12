A Coruña vuelve a recuperar la ilusión y la alegría con el encendido de las luces de Navidad

Las calles de la ciudad recuperaron la ilusión en la tarde de ayer con el encendido oficial de las luces navideñas. Se hizo esperar, pero los más pequeños no pudieron contener la alegría al dar comienzo, de forma oficial, a la Navidad. Desde las 19.00 horas, una abarrotada plaza del Obelisco ansiaba con ganas el momento de accionar el botón que iluminaría todos los barrios de A Coruña.



Los protagonistas del encendido fueron Nico y Paloma, dos niños que, junto a las personas mayores, representaron a los colectivos homenajeados que más sufrieron en la pandemia. Sus dibujos fueron seleccionados al alzar por la alcaldesa, Inés Rey, por lo que tuvieron el poder de dar inicio a las fiestas. Con Suso Martínez como maestro de ceremonias, la lluvia dio tregua durante la cuenta atrás, y justo unos minutos después de encender las luces, volvió a llover. “Hace cien años la ciudad estaba en una situación similar con la gripe del 18”, dijo Suso Martínez, ataviado con un traje inspirado en Willy Wonka, momentos antes de posar para una foto con los niños protagonistas y la regidora.



La tarde de ayer contó con magia, música y pirotecnia. No faltaron tampoco las fotos, ya que, tras alumbrarse el gran árbol del Obelisco, los móviles de alzaron hasta cubrir las cabezas de todos los asistentes. De forma simultánea, en La Marina hubo una veintena de embarcaciones de recreo que encendieron una iluminación facilitada por el Consorcio de Turismo. Y, por supuesto, no faltó la bola de doce metros que cada año sirve como principal reclamo turístico de la zona.









Los elementos





La ciudad cuenta este año con cerca de tres millones de puntos led que conforman el alumbrado navideño distribuido por los diferentes barrios de la ciudad.



Entre los ornamentos destacan 550 arcos, 150 motivos en farolas, 53 árboles iluminados, 17 calles con techos de luz, 14 plazas con paraguas, seis fachadas y elementos emblemáticos iluminados, la bola de doce metros en La Marina, tres figuras selfi y una serie de elementos especiales en la plaza de María Pita, donde un techo de luces cubre a los viandantes.



El Ayuntamiento dio a conocer este viernes el cartel completo de la programación navideña. El próximo jueves se producirá la apertura del belén municipal, que estará colocado en el palacio de María Pita.



Para ese mismo día está previsto el primer concierto, que correrá a cargo de la Coral Follas Novas en la iglesia de San Antonio a las 19.30 horas, y el inicio de los villancicos en María Pita, que se repetirán los días 11, 12, 17, 18 y 19 entre las 19.00 y las 20.00 horas. El sábado 18 marcará una de las grandes citas, con el concierto de la Orquesta Sinfónica de Galicia en el Palacio de la Ópera (20.00 horas) y un recital de góspel en el Teatro Colón (20.30). La música formará un papel importante en el cartel navideño.