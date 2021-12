El PP califica de “tomadura de pelo” el operador energético propuesto por María Pita

El grupo municipal del Partido Popular calificó ayer de “tomadura de pelo” el operador energético anunciado esta semana por la alcaldesa, Inés Rey, y la portavoz de Marea Atlántica, María García.



Afirman que han votado en contra porque es “un chantaje de Marea a Inés Rey, que se presta a la foto para anunciar algo que no es nada y que no se va a hacer”. “El ejemplo del operador eléctrico de Barcelona es un fracaso absoluto. Si tan barata fuese su tarifa, los barceloneses harían cola para contratar sus servicios, pero la realidad es la contraria. Ni siquiera los votantes de Barcelona En Comú (156.157 votos) han elegido hacerse clientes de la compañía de Ada Colau”, destaca la portavoz, Rosa Gallego.



Para el PP, los datos demuestran que Barcelona Energía “es un fracaso”. Alegan que a 1 de enero de 2021 la compañía “apenas alcanzaba los 3.000 clientes en dos años y medio de vida, con una población de 1,6 millones de personas, lo que supone un 0,18%, muy alejada del objetivo de 20.000 clientes que manejaba cuando nació”. Con este mismo porcentaje en A Coruña serían apenas 450 abonados, sostienen.



“Barcelona Energía mantiene los mismos precios y sistema de pago por horas punta que el resto, porque lo obliga la ley, aplica los mismos precios que las privadas, y en algunos casos tienen picos en los que es incluso más cara, por lo que no han logrado abaratar el recibo de sus clientes. Se fundó en 2018 con la intención de ofrecer una alternativa eléctrica más barata, limpia y ecológica, decían, pero tres años después no ha cumplido ninguno de estos objetivos”, alegan.



Critican, además, que el expediente que fue a pleno “no hay estudio de costes, no hay informes, ni del secretario ni de la Asesoría Jurídica”.