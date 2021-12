Sara Martínez: “Cualquier varón, a partir de los 50 años, debería acudir al urólogo”

¿Cuáles son los principales desafíos del Servicio de Urología?

Tenemos una gran demanda asistencial por parte de la sociedad pues tratamos dos de los tumores más frecuentes: el cáncer de próstata y el cáncer de vejiga. Eso implica disponer de plantillas amplias y bien estructuradas, y un reciclaje constante por nuestra parte para mantener y adquirir nuevos conocimientos porque, por ejemplo, en el cáncer de próstata ha habido una auténtica revolución terapéutica en cuanto a los avances, y lo mismo está empezando a suceder con el de vejiga.





¿Diría usted que la urología es una especialidad en auge?

Es una especialidad que ahora mismo está en crecimiento, en continuo enriquecimiento, por las novedades terapéuticas que existen tanto en cáncer de próstata como en cáncer de vejiga.





¿Están aumentando los diagnósticos de este tipo de tumores?

No están aumentando, lo que ocurre es que son tumores muy frecuentes y se mantienen estables en el tiempo. Por ejemplo, en el caso del cáncer de próstata, que es el primero en frecuencia y el tercero en causa de muerte en varones, va unido a que la población envejece más. Tenemos una población más envejecida y, por tanto, con más patologías, pero eso no significa que el cáncer esté aumentando. En cuanto al de vejiga, es el quinto tumor en frecuencia en España en 2020.





¿Cuándo aconsejaría usted empezar a hacer revisiones?

No existe un consenso claro en cuanto a medidas de prevención para el cáncer de próstata con las que orientar a la sociedad. Lo que sí que está claro es que cualquier varón, a partir de los 50 años, es una buena edad para acudir al urólogo para una revisión, para realizar un PSA (antígeno prostático específico) o un tacto rectal. En caso de que existan antecedentes familiares, lo que incrementa el riesgo y la agresividad del tumor, está recomendado acudir a partir de los 45. Lo que ocurre es que, a diferencia del cáncer de mama, no hay un cribado poblacional como tal. Los estudios no acaban de indicar que esto sea lo mejor para aportar mayor supervivencia, para disminuir la mortalidad del cáncer de próstata. Lo que sí recomendamos es que cualquier varón que esté preocupado debe acudir al especialista y que este resuelva sus dudas. En relación con el de vejiga, el 50% de los casos está relacionado con el tabaco, con lo que, a modo de prevención, debe evitarse la exposición a estos tóxicos.