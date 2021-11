El BNG y la Marea reclaman un programa educativo en el que participen Ibrahima y Magatte

El BNG y la Marea Atlántica presentarán una moción conjunta para el próximo pleno municipal de diciembre, en el que reclamarán la puesta en marcha de un programa educativo por la diversidad y la no violencia que cuente con la colaboración de Ibrahima y Magatte, los jóvenes senegaleses que intentaron salvar la vida de Samuel Luiz en la madrugada del 3 de julio.





Además, ambas formaciones municipales instarán al Gobierno local a poner en marcha el procedimiento para otorgarles a Ibrahima y Magatte el título de hijos adoptivos de A Coruña. Este nombramiento fue apoyado por unanimidad en el pleno de septiembre, pero, tal y como exponen desde la Marea y BNG, “o Goberno local non deu pasos para que se faga realidade”.





En la iniciativa, impulsada por la ONG EcoDesarrollo Gaia, se reclama también que el Consistorio vaya más

allá de los gestos y desarrolle un programa educativo en institutos y entidades sociales velando por la diversidad y la no violencia, contando con la colaboración de los dos ciudadanos senegaleses en el proceso.





“Foron dúas persoas que puxeron en risco as súas vidas, pese a que tiñan moito que perder ao ser inmigrantes en situación irregular. Son exemplo dunha Coruña diversa e acolledora, que desde as institucións debemos poñer en valor”, asegura la Marea. Desde el Bng, por su parte, resaltan el hecho de que ambos “puxeron en risco a súa integridade física para prestar auxilio a Samuel Luiz e fixérono impelidos pola súa educación, polos seus valores morais, pola repulsa que lles produce a violencia irracional e a violación dos dereitos humanos”.





En el texto de la moción conjunta se recuerda que, tras el crimen de Samuel, “a veciñanza da Coruña dixo alto e claro que os comportamentos que concorreron nese acto de brutalidade non nos representan. A Coruña sempre tivo vocación de ser unha cidade pacífica, aberta e inclusiva, respectuosa coa diversidade en todas as súas manifestacións. E así debe seguir sendo”.





Críticas al Gobierno local

El documento continúa con un relato crítico hacia el Gobierno local. “Nos cinco meses que transcorreron desde este brutal asasinato, o Goberno local da Coruña non impulsou ningunha nova política pública, nin no ámbito das diversidades nin no da educación e a non violencia. Son necesarias iniciativas que contribúan a non esquecer o crime que acabou coa vida de Samuel precisamente para que nunca volva suceder nada parecido”.





Fue el 9 de septiembre cuando el pleno aprobó una moción del BNG en la que se instaba al Gobierno local a declarar hijos adoptivos a Ibrahima y Magatte.