Sanidad decide probar con psicología

Sanidad ha cambiado los criterios del semáforo covid y podemos correr el riesgo de tener una falsa sensación de que todo va bien. Porque lo que antes era nivel muy alto ahora será nivel medio y eso igual confunde. Sobre todo, porque implica que solo se llegará a las restricciones cuando la situación sea casi desesperada. La estrategia del Gobierno es poner el foco en los no vacunados y ofrecerá los datos de contagios y hospitalizaciones diferenciando entre este grupo y el de los que tienen sus dosis. Eso sí, este plan de hacerles entrar en razón no incluye el uso generalizado del certificado covid, no vaya a ser que alguien le acuse de recortar derechos. Que se maten las autonomías con los tribunales para implantarlo. Y mientras probamos con la psicología el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades recomienda la tercera dosis para todos los adultos. Porque la cosa, pese a lo que diga el semáforo, no está bien.