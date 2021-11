El BNG se abstendrá en los Presupuestos tras rechazar el Gobierno la intervención pública de Alcoa

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) no apoyará los Presupuestos Generales del Estado de 2022 y se abstendrá tras no conseguir "avances significativos" en su negociación con el Gobierno pero, sobre todo, por su negativa a una intervención pública en Alcoa, lo que habría bastado para que los nacionalistas gallegos apoyaran las cuentas.







"Habríamos apoyado los PGE a cambio de la intervención pública de Alcoa. Lamentablemente, el PSOE no estuvo dispuesto a dar ese paso", ha dicho ante el Pleno del Congreso, Néstor Rego, asegurando que "si París bien vale una misa, la actividad económica y los puestos de trabajo de A Mariña bien valen el voto favorable del BNG".





Más tarde, Rego ha aclarado en rueda de prensa convocada en el Congreso que el BNG se abstendrá en las votaciones decisivas de las cuentas públicas de 2022, y que espera que PSOE y Unidas Podemos apoyen las enmiendas pactadas durante la negociación.





En su intervención ante el Pleno del Congreso, que debate esta semana las nuevas cuentas públicas y sus enmiendas, Rego ha asegurado haber negociado "hasta esta misma mañana" con el Ejecutivo. "Lamentablemente, el resultado es decepcionante", ha dicho, recriminando al Gobierno que no haya hecho "un esfuerzo real por parte del Gobierno".





"El BNG no va a votar a favor, no podemos hacerlo en coherencia con la defensa de los intereses de Galicia", ha resumido, asumiendo que no ha conseguido "avances significativos" en mejora de infraestructuras ferroviarias, impulso de Cercanías o la creación de nuevos juzgados especializados en violencia de género para Lugo, Orense y Santiago, un compromiso que se recoge en su acuerdo con el PSOE.