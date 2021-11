El Ayuntamiento combate el negacionismo de la violencia de género en los jóvenes

Como cada año, la Concejalía de Igualdad conmemora el 25-N, el Día Internacional contra la Violencia de Género, que este año se centra en los negacionistas. Es decir, ese sector de la sociedad que considera que este fenómenos se debe a una serie de factores cuya importancia varía en cada caso y no es consecuencia directa de una desigualdad sistémica que induce a los hombres a creer que las mujeres les pertenecen. Las estadísticas señalan que el 20% de los jóvenes no considera que “violencia de género” sea el término correcto para definirla. Es por eso que el Ayuntamiento lanza una campaña: “Se cres que non existe, fai que non exista. Lidera o cambio”.





Bajo ese lema se agrupan una serie de actividades, dirigidas fundamentalmente a niños .Para empezar, acciones en redes a través del hashtag #puntomorado o presencia tanto dentro como fuera en instituciones educativas. El Centro de Imagen y Sonido de Someso realizó una serie de videos donde explican “desde un punto de vista sencillo, visual y que pueda llegar a sus iguales” el procedimiento para poder detectar y denunciar la violencia de género. El vídeo todavía no estaba colgado ayer en las redes sociales, pero Neira agradeció la “entusiasta respuesta” del alumnado.





Charlas

También se ha organizado una serie de charlas bajo el título “Cambia o enfoque!” en institutos de secundaria y otros centros educativos. Algunas ya se han celebrado, puesto que comenzaron el día 16. En ellas se habla a los alumnos de “las masculinidades, de las nuevas formas de masculinidad y las posibles posiciones de los hombres frente a las mujeres. También hablamos del amor: otras formas de vivir el amor y de hacerlo de manera respetuosa”. También se celebra una charla de Eduardo Infante bajo un título “¿Debe un hombre ser feminista?”. Tamara Pazos, Coral Herra, Alejandra Sierra y Marina Marroquí tratarán todos los temas relacionados con hombres, mujeres y violencia de género.





También se celebrarán talleres sobre independencia emocional y sororidad, dirigidas a mujeres, niñas y adolescentes en diferentes horarios. Uno de ellos se llama “Expresar y defender las propias ideas. Pienso, luego actúo” y otro “Que vexo cando me vexo. Eu e a sororidade”. Tal y como dijo la concejala, “intentamos poner el foco en algo tan importante como la relación entre las mujeres”.





Carpas

También se van a instalar carpas en algunos puntos clave de la ciudad, que la Concejalía de Igualdad espera que se conviertan en lugares de debate. “Están abiertas a toda la ciudadanía, de todas las edades, para que puedan expresar su posicionamiento en materia de igualdad y en materia de violencia de género”. Se podrá hacer con música, lectura, improvisación, hablando o comentando. El objetivo es grabarlo y elaborar un video que se colgará en las redes sociales municipales.

Será del 25 al 27 de noviembre, en rúa Nova con Olmos, en la plaza de Ourense y en el cruce de al calle Bailén con la Real. Además, para los más pequeños, el Ayuntamiento lanza un cómic de Irene Sanjuan sobre la violencia de género tal y como la experimenta una niña de ocho años que se llama María. Y por supuesto, como cada año, se sacarán a la calle los puntos violeta.