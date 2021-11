Las “Baladas para una despedida” de José Luis Perales triunfan a la cuarta en el Palacio de la Ópera

No fue ni una, ni dos, sino tres las veces que José Luis Perales tuvo que cambiar de fecha su actuación en A Coruña. La gira “Baladas para una despedida” fue una de las muchas que acabaron truncadas por la irrupción en marzo de 2020 del coronavirus y que sufrió varias modificaciones hasta poder llegar al público.



Y no fue menos en el caso de su cita con los coruñeses. El concierto previsto para junio de 2020 se suspendió y se aplazó para marzo de 2021, pero entonces tampoco pudo ser y se terminó situando en una nueva fecha, el 8 de octubre. Parecía la definitiva, pero tampoco. Aquel viernes del mes pasado, que suponía la posibilidad de disfrutar del puente del Pilar en A Coruña lo aprovecharon muchos fans para acercarse a la ciudad, pero se encontraron con que su artista favorito tampoco se iba a poder presentar en el escenario.



Pero a la cuarta fue la vencida. Esta vez no hubo ni virus ni nada que se impusiese y José Luis Perales conquistó sin oposición a la platea del Palacio de la Ópera. Con colas que a las siete y media de la tarde ya llenaban el entorno de la glorieta de América, los espectadores pudieron disfrutar del artista que, dice él, se despide en esta gira. Pero ya se sabe que los músicos son muy de despedirse y luego dar de nuevo la bienvenida.



“Pensando en ti”, “Amada mía”, “Ella y él”, “Un velero llamado Libertad”, “¿Y cómo es él?”, “Te quiero”. Casi todos los grandes éxitos de Perales pasaron por el escenario del Palacio de la Ópera donde, ante un público totalmente entregado, dibujó lo mejor de cinco décadas en las que sus baladas pasaron de ser canciones del momento a convertirse en elementos icónicos de la cultura popular para fans de todas las edades y condiciones. l