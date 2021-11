La Xunta celebra con un acto en Palexco 25 años de impulso a las mujeres emprendedoras

En Palexco se conmemoró ayer el 25 cumpleaños del programa de la Xunta para emprendimiento de mujeres, Emega, con un acto en el que participó por vídeo el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y al que asistió la conselleira de Emprego e Igualdade, María Jesús Lourenzana. Emega subvenciona proyectos empresariales, únicamente de mujeres, que, a su vez, solo contratan a trabajadoras. En sus inicios, el programa estaba dotado con más de dos millones de euros y en 2022 serán más de cuatro. Ayer mismo el Diario Oficial de Galicia (DOG) publicó la orden de concesión de las ayudas: 230 proyectos empresariales nuevos y más de 500 puestos de trabajo.





La conselleira asegura que Galicia se encuentra entre los primeros puestos de emprendimiento femenino, la segunda después de Cataluña, y la primera en mujeres autónomas. En parte gracias a estas ayudas, las mujeres han conseguido superar en mucho al emprendimiento masculino: el 6,7% de los emprendedores son mujeres, mientras que el 3,7% son hombres. “Teño que felicitar a todas as mulleres galegas que emprenderon. Nun momento no que estamos en que todo é moi inmediato, moi rápido, a cultura do esforzo, do talento, do emprendemento, ten que ser valorada e recompensada”, declaró la conselleira de Emprego.





Este año, el programa Emega ha invertido 3.262.00 euros. A Coruña es la segunda provincia, por detrás de Pontevedra, en número de emprendedoras beneficiarias (77), empleos consolidados (164) y en subvenciones 1,016 millones de euros, según datos extraídos del DOG. Además, se aumentaron todos los incentivos en 2.000 euros, por lo que las cuantías para las mujeres beneficiarias de esta última convocatoria oscilan entre los 8.000 y los 42.000 euros, según los puestos de trabajo generados.





En la pandemia

Feijóo destacó que un cuarto de siglo es una cifra “ben significativa” porque refleja la “insistencia e consistencia” de las acciones del Goberno gallego para fomentar el emprendimiento femenino. El programa Emega, según el presidente de la Xunta, es la “punta de lanza” de la promoción: “Sempre cremos no liderado, talento e capacidade resolutiva das mulleres para saír adiante, e recentemente na pandemia”, añadió.





En los años 90, la idea de apoyar el emprendimiento en femenino no estaba tan extendida, pero desde comienzos de siglo no ha dejado de fomentarse la llamada perspectiva de género.





Además, el programa Emega apoya las iniciativas tecnológicas con una subvención específica. Según el presidente, las emprendedoras fueron uno de los colectivos que más apostar por la tecnología y la digitalización para superar la pandemia. “Nesta resistencia e capacidade de sacar o máximo proveito dos vosos proxectos emprendedores nunca vos atoparedes soas”, prometió el presidente autonómico.





Hoy en día, Emega está englobada dentro del Plan Emprega Muller, dotado con 33,4 millones de euros que, además de emprendimiento, ofrece incentivos a la contratación de mujeres y facilidades para la conciliación. Para rematar, destacó que la celebración del 25 aniversario de Emega avala “con firmeza” la importancia del liderazgo femenino frente a los importantes retos de la recuperación económica. “Coas mulleres galegas emprendedoras e comprometidas este camiño para Galicia será moito máis transitable”, concluyó.