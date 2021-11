Antonio Couceiro dice que el fondo CVC “nos abre posibilidades”

El presidente del Deportivo, Antonio Couceiro, consideró que el fondo CVC con el que suscribió un acuerdo LaLiga sería una de las principales alternativas de financiación para el conjunto gallego en caso de que consiga regresar al fútbol profesional.



Couceiro analizó la situación económica y las perspectivas de futuro en el foro Sport Experience Factory, que se celebró ayer en A Coruña.



Al Deportivo, cuyo dueño es la entidad financiera Abanca, le corresponderían unos 30 millones de ese fondo de inversión en el caso de que aceptara su ayuda, según avanzó semanas atrás el presidente de LaLiga, Javier Tebas.



“Es algo positivo poder disponer de esta alternativa de financiación. Nos abre posibilidades en todos los ámbitos”, comentó Couceiro, que fue cauto y dijo que, llegado el momento, “habrá que analizar qué otras alternativas de financiación existen”.



“Elegiremos la mejor financiación entre las alternativas que haya y, evidentemente, la de CVC estará entre las primeras”, precisó.



El presidente profesional del Deportivo indicó que la entidad financiera que le puso al frente del club “apuesta por el proyecto a medio y largo plazo”, por su vuelta al fútbol profesional.



“Si Abanca quiere recuperar por la vía de generación de valor los recursos invertidos, como mínimo tenemos que estar en Primera División y con un rendimiento sostenible y estable. Estamos hablando a muchos años vista”, declaró.



A preguntas de los moderadores de la jornada, el dirigente aseguró que en estos momentos, con el equipo en la tercera categoría, “plantear salida en bolsa es ciencia ficción”.



Respecto al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que aplicó esta temporada, dijo que el club necesitaba “realizar un ajuste desde el punto de vista económico” porque no podía permitirse afrontar el curso “con determinadas fichas” en la plantilla.



“Al final”, recordó, “solo dos jugadores” se vieron afectados por el ERE, que consideró la “menos mala de las alternativas” que había y advirtió de que “la ley actual no permite otra figura para realizar ajustes” en la plantilla de “un club como el Deportivo” que ese expediente.



“El resultado del proceso ha sido bueno, hemos logrado disponer de una plantilla muy competitiva con un coste acotado y hemos dado salida a jugadores que no nos podíamos permitir desde el punto de vista económico”, sostuvo el dirigente blanquiazul.