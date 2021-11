El debate sobre qué AVE tendremos

Por fin se ha despejado la mayor duda que teníamos los gallegos. Sabemos ya que, al final, el AVE llegará a nuestra comunidad el próximo 21 de diciembre. Vamos, que el Gobierno cumplió su promesa por diez días. Lo que pasa es que el debate ahora no se centra en la fecha, si no en el cómo llegará ese AVE. Y, por lo dicho por la Xunta, no será del mejor modo. El Gobierno todavía no ha dispuesto utilizar los trenes buenos para los trayectos en Galicia, por lo que la alta velocidad, en realidad, solo será hasta Ourense. Desde ahí, para Vigo, A Coruña o Santiago, al ritmo actual. Lo dicho, un AVE de segunda.