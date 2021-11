Un indulto más que esperado

Lo que para muchos es una cuestión de justicia, para otros no es más que la asunción de las tesis de quienes consideran que Juana Rivas fue injustamente condenada. La realidad es que el Gobierno ha concedido el indulto a esta mujer que se ha convertido en un símbolo para la ministra Irene Montero, que, tras conocer la noticia, insistió en que es víctima de un maltratador (algo descartado en los tribunales) y que por fin se hace justicia. El caso es que, de nuevo, al Ejecutivo no le ha temblado el pulso a la hora de ignorar una decisión del Supremo, dividido sobre la conveniencia o no de la medida.