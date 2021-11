Díaz, Colau, Oltra, García y Hamed abogan por "caminar juntas" para hacer "buena" política

La vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz; la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, la portavoz de Más Madrid, Mónica García, y la portavoz del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía en Ceuta, Fátima Hamed Hossain, han abogado por "caminar juntas" desde la "diferencia" para hacer "buena" política durante un acto conjunto en València en el que han asegurado que "se abre un nuevo ciclo".





Las dirigentes han compartido este sábado el encuentro '#OtrasPolíticas' en el Teatro Olympia, un acto conducido por la periodista Carolina Ferre en el que han reivindicado la política de las "cosas cotidianas" que "interesan" a la gente. Han puesto en común sus ideas sobre temas de actualidad como las pensiones, el empleo, la ultraderecha y los gobiernos de coalición, en un evento en formato tertulia que se ha visto interrumpido unos minutos cuando una mujer ha gritado la consigna "las mujeres no somos una ideología".





Yolanda Díaz ha asegurado que el evento en Valencia "es el comienzo de algo maravilloso", ha remarcado que "lo mejor está por llegar" y se ha dirigido a las otras cuatro dirigentes con un mensaje: "Hagamos cosas pequeñas, soñemos en grande y caminemos juntas con vosotras delante". Una idea que han repetido el resto de las participantes.





Mónica García ha remarcado que "se abre un nuevo ciclo en el que las mujeres somos las protagonistas". "Nos gusta la buena política y vamos a hacer política bonita", ha asegurado, en la misma línea que Mónica Oltra: "Me quedaría con que caminemos juntas desde la diferencia, desde la escucha y el amor".





A su vez, Ada Colau ha apelado a la "ilusión, futuro y esperanza" y ha asegurado que "la diversidad no es algo malo, es algo bonito". "Nos gusta ponernos de acuerdo en la diversidad", ha afirmado. Fátima Hamed ha apostado por "la política de la gente normal y corriente para la gente normal y corriente".





El acto ha contado con la presencia de miembros de Compromís y de Unides Podem en la Comunitat Valenciana como su coordinadora, Pilar Lima, aunque sin caras visibles de Madrid más allá de las intervinientes. En palabras de Oltra, "somos todas las que estamos y no estamos todas las que somos".





"Ayuso no nos apetecía que viniera", ha ironizado la dirigente valenciana, que lamenta que no se hable más de lo que "le importa a la gente". "Si Ayuso y Almeida se pelean, ¿cómo no va a divorciarse la gente de la política?", ha apostillado.





Mónica García, además, ha hecho un guiño a las palabras de la secretaria general del PPCV, María José Catalá, que tachó de "aquelarre feminista" el acto: "Es el primer aquelarre al que vengo y no me lo había imaginado así".





"A la gente le preocupa la vida"

Yolanda Díaz ha subrayado que "a la gente le preocupa la vida y la vida es política y en política deben estar personas normales y deben hacer vidas normales". "A la gente le preocupa que haya barrios en los que hay niños que no puedan hacer tres comidas al día, la gente que no puede pagar el alquiler, la luz, que no tienen empleo o tengan un empleo precario", ha expuesto, antes de aportar un "dato": "La mitad de los asalariados en nuestro país sufren alguna forma de precariedad".





La vicepresidenta del gobierno ha resaltado que con la pandemia "han aflorado los déficits", pero que en el gobierno han "demostrado que sí se puede", con medidas como los ERTE o el convenio que regula las condiciones de las trabajadores del hogar.





Por otro lado, se ha referido a las pensiones. "Hablar de pensiones es hablar del mecanismo de protección de nuestro país. Nuestro país no tiene un problema de gasto en pensiones, tiene un problema de ingresos y tenemos un mandato constitucional que nos dice que nuestras pensiones han de ser suficientes.





"Cuidemos las pensiones", ha reivindicado, al tiempo que ha puesto en valor que "es la primera vez que se dice 'vamos a actuar por los ingresos y no por los gastos'".





Asimismo, la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, ha hech hincapié en el incremento de personas asistida por el sistema de dependencia en la Comunitat Valenciana y ha reivindicado que las políticas sociales, de servicios públicos y de los cuidados son "una fuente de riqueza" porque generan empleo no no deslocalizable.





Extrema derecha

Otra de las cuestiones que han abordado es el auge de la extrema derecha. En este punto, Fátima Hamed se ha referido a su experiencia en el parlamento de Ceuta. "Ceuta es mucho más que esos enfrentamientos que muchas veces se ven en los plenos", ha asegurado, antes de señalar que para tratar la cuestión barajaron "guardar silencio" o "contestarles" e "intentar convencer", opción por la que optaron.





Al respecto, Ada Colau ha opinado que "hay que elegir" y "seleccionar" porque "si dedicas mucha energía a una cosa, no la dedicas a la otra. Por su parte, Mónica García ha manifestado que se siente "orgullosa" de acudir al acto como "embajadora de Madrid" y que la Comunidad está "harta de la confrontación".





"Defendemos que la política es bonita, es empática, es salud", ha esgrimido, y ha lamentado que "solo sale la parte mala".





En esa línea, Oltra ha lamentado que "la gente está triste" tras la pandemia y que "está costando recuperar el pulso de la alegría". Frente a ello, ha subrayado que "la política es bonita y divertida". Para Yolanda Díaz, la política "es movilizarse, manifestarse" y es "maravillosa".





"La crisis ha sido brutal y hay temor, por tanto creo que hay que demostrar políticas que sirvan para, desde lo pequeño, cambiar. Creo que es posible transmitir a la gente que juntas podemos ir cambiando las cosas", ha señalado, antes de contraponer esta "ilusión" al "nivel d einsultos y agresividad" en el Congreso de los Diputados.





Coalición con el PSOE

Otro de los asuntos que han tratado, a preguntas de Carolina Ferre, ha sido cómo es la convivencia entre partidos en gobiernos de coalición y las "contradicciones" que se pueden dar. Al respecto, Yolanda Díaz ha apuntado que responderá a esta cuestión "cuando deje de ser ministra".





Sí se ha pronunciado Mónica Oltra, que ha señalado que "sabes que a veces tienes que ceder". "Lo que me tranquiliza mucho es saber que hay cosas en las que nunca cederé", ha apuntado, y ha remarcado que "el PSOE llega hasta donde llega" por lo que lo "importante" es hasta dónde "estirar".





Respecto a cómo potenciar las 'otras políticas', las participantes han lamentado que la ciudadanía piense que no se pueden hacer las cosas de forma diferente a lo que está acostumbrada. Ada Colau ha apostado por el feminismo y por el municipalismo, mientras que Mónica García ha planteado: "Si somos capaces de meter una vía en la arteria femoral, llegar al corazón, cambiar una válvula y que una persona que tiene insuficienda cardiaca deje de tenerla, ¿cómo no vamos a ser capaces de hacer política para frenar la desigualdad?".





Asimismo, preguntadas sobre qué tienen en común y admiran unas de otras, Fátima Hamed ha destacado "la voluntad absoluta de querer mejorar las cosas", Oltra ha añadido a este aspecto la "valentía" de sus compañeras y Mónica García ha afirmado: "Yo soy una molécula llena de átomos, tengo un átomo de la manera de pacificar la ciudad de Ada, un átomo de la manera de enfrentarse al peor PP, un átomo de 'señor Egea, le voy a dar un dato' y un átomo de Fátima enfrentándose a la ultraderecha. Todas aprendemos de todas".





Yolanda Díaz ha señalado que lo que tienen en común es "quererse". "Lo mejor está por llegar siempre, lo que nos une es que nos queremos y no se puede hacer nada en la vida sin querer y sin creer en las cosas que haces", ha añadido.