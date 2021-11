El Ayuntamiento cederá una parcela en Eirís para un centro de día de drogodependientes

El concejal de Economía, Hacienda y Régimen Interior, José Manuel Lage Tuñas, y el presidente de la Fundación Monte do Gozo, Ramón Gómez Crespo, firmaron ayer un convenio para la cesión gratuita, por parte del Ayuntamiento, de una parcela municipal de 5.538 metros cuadrados situada en Eirís, con el objetivo de que se convierta en un centro de día de atención a drogodependientes gestionado por la entidad social.





La asociación sin ánimo de lucro construirá en ese barrio la instalación, que contará con 30 plazas de residencia y 60 más de carácter ambulatorio, con la intención de poder ofrecer atención de día y de larga estadía.





“O goberno de Inés Rey ten claro o seu compromiso co terceiro sector e, en especial, cos colectivos de persoas que padecen adiccións, como se demostra hoxe coa sinatura deste convenio e cos máis de 400.000 euros ao ano que destina o Concello a convenios nominativos coas entidades dedicadas a previr e tratar as adiccións”, indicó la edil de Bienestar, Yoya Neira, a quien también acompañó la directora general técnica de la Fundación Monte do Gozo, Ofelia Debén.





Prevención en la escuela

Neira destacó que desde la concejalía que dirige se están llevando a cabo acciones de prevención en el ámbito escolar, con talleres en los que ya han participado más de 8.700 alumnos.





Por su parte, José Manuel Lage reiteró la “total dispoñibilidade” del Ejecutivo local para colaborar con entidades con fines sociales, “tal e como se demostra no feito de que os convenios nominativos deste ano sexan os máis elevados en décadas, e como quedou patente coa aprobación dos plans de rescate postos en marcha polo Concello, os Presco”, destacó, y añadió que se ha destinado una importante cantidad de recursos municipales a la atención de los ciudadanos para “non deixar a ninguén atrás”.





“Ningún concello en Galicia investiu tantos recursos propios en plans de recuperación como o da Coruña”, indicó Lage Tuñas.





El edil concretó que los dos planes de recuperación implantados por el Ayuntamiento suman 20 millones de euros, con una gran parte destinada a los servicios sociales y a reforzar el tercer sector.





Residencia de mayores

En el barrio de Eirís también se levantará la nueva residencia de mayores, financiada por la Fundación Amancio Ortega (FAO), y que se ubicará en el terreno de la escuela infantil Virgen del Carmen de la Fundación Hermanos Tenreiro, que cesó su actividad en 2019.





En un principio, la infraestructura, financiada con 15 millones de euros por la FAO, se iba a ubicar en una parcela municipal de Eirís de Abaixo, cedida por el Ayuntamiento para tal uso, pero el Gobierno gallego decidió comprar el nuevo terreno al poseer una mayor superficie. Concretamente, la nueva ubicación dispondrá de 1.600 metros cuadrados más, aunque las obras han sufrido retrasos debido a la pandemia de covid-19.