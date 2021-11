Lo de Escrivá, al final, había sido un desliz

al ministro de Inclusión, Seguridad Social (esto es lo importante) y Migraciones, José Luis Escrivá, le cayó la del pulpo el día que habló de ampliar a 35 el número de años cotizados para calcular la pensión. Tras esa declaración se tuvo que prodigar en entrevistas para explicar que lo suyo no había sido más que una reflexión en voz alta. Y, al final, casi le creemos. Ahora sabemos que el Gobierno ha pactado por escrito con la Unión Europea la ampliación del período de cotización y, ¡qué casualidad!, el cálculo se efectuará sobre la base de 25 años. Es decir, que aquella reflexión de Escrivá no fue más que un desliz. Adelantarnos a los españolitos lo que el Gobierno y la UE estaban negociando y que, al final, se nos aplicará a todos a partir del próximo año. No solo trabajaremos durante más años sino que para cobrar tendremos que batir marcas que, ahora mismo, para muchos jóvenes, se antojan imposibles. foto: José Luis Escrivá, el hombre que nos hace trabajar más | aec