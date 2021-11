Alex Hernández: “Hemos merecido estas victorias y queremos más”

Aunque no fue el más valorado del partidazo ante el Palencia, Alex Hernández sí fue el verdadero MVP, el hombre que anotó –muchísimo– cuando el conjunto castellano amenazaba, en el último cuarto, con la remontada, tras llegar al descanso 13 puntos abajo (56-43).



El base murciano, que en los tres primeros actos no fue capaz de tomarle el pulso al encuentro, explotó en los últimos 10 minutos, firmando 17 puntos, con fantástico porcentaje de acierto, que propulsaron al Leyma Basquet Coruña hacia su quinta victoria seguida.



“Sabíamos que jugábamos contra un equipo muy potente, que solo llevaba una derrota, y hemos disfrutado”, admitió Alex Hernández. “En el segundo cuarto cogimos una renta importante, aunque sabíamos que ellos iban a volver al partido porque tienen mucho nivel. En el último cuarto hicimos muy buen juego, yo tuve bastante acierto y conseguimos una bonita victoria. Esta liga está llena de grandes jugadores y tenemos que estar preparados para los siguientes retos”, destacó el base.









Calidad y polivalencia





Respecto a su impresionante hemorragia anotadora del periodo final, el ‘playmaker’ murciano indicó que el hecho que lanzase más a canasta “no fue una orden” del banquillo. “Una de las cosas de este equipo, y tiene que ser una virtud y un punto fuerte, es que hay muchos jugadores de calidad; no es importante que un día uno meta 20 puntos y otro día los meta otro, la clave es que cada día vayan saliendo jugadores diferentes, todos ir sumando. Tenemos jugadores que pueden jugar en varias posiciones, muy polivalentes y tenemos que sacar provecho. Va a ser una temporada larga y hay que seguir sumando victorias”.



Después de arrancar el curso con dos derrotas –“no era lo deseado”–, Alex cree que “el equipo está demostrando carácter y muy buena mentalidad en el día a día. Estamos trabajando muy bien, hemos merecido estas cinco victorias y queremos más. Esta es una liga muy dura y el día a día nos tiene que hacer llegar preparados a cada partido”.



En lo que atañe a su rol en el equipo, el director de juego subrayó que “vine con la máxima ilusión de hacer una buena temporada y de ayudar al equipo a estar arriba. Me voy encontrando mejor de la lesión de tobillo que tuve en pretemporada y tengo que agradecer el gran trabajo que están haciendo los fisios. Hay que seguir trabajando duro, día a día, si no para poder repetir una actuación así, ayudar a que el equipo consiga muchas victorias”, concluyó Alex.