El agente de Diego Villares ve su renovación “encallada”

La renovación de Diego Villares con el Deportivo está encallada. Así lo confirmó su agente, Ricardo Alonso, a Cope Coruña. El futbolista lucense quiere seguir vistiendo la elástica blanquiazul y está centrado en el día a día del equipo herculino, sin pensar en las negociaciones sobre su futuro, que deja en manos de sus representantes.





El Depor le presentó una propuesta de renovación en agosto y ha hecho otro acercamiento ahora, pero no satisface las expectativas de sus agentes.





“El tema está un poco encallado. El club tanto en agosto como hoy (ayer), precisamente, nos ha propuesto una base salarial para la renovación del jugador, pero entendemos que siendo el equipo que es y comparando, que siempre es odioso, con las bases salariales del club en general y que le quedan hasta mayo-junio, es un poco inviable”, consideran desde la agencia de representación que le lleva.





Alonso pide que se tenga en cuenta el club que es, “la categoría en la que está, la afición y lo que representa” porque encima de la mesa hay otras opciones. A los que se han interesado por él les ha remitido al Depor, pero a partir del 1 de enero, al entrar en los últimos seis meses de contrato, es libre de negociar con quien quiera.





Según su agente, se han interesado por contratarle equipos de Segunda División y, de Europa, el Sparta de Praga y el Lech Poznan de Polonia. “A todos le hemos dicho que hay que comunicarse con el club, pero en enero empezaremos a valorar opciones de futuro. Su ánimo y todo lo que desprende el entorno es el Deportivo pero el tema salarial está enquistado. Entendemos que es una propuesta muy baja”, indica el agente, quien considera seguro que el Deportivo estará la próxima temporada en Segunda División.





Mientras los representantes miran al futuro del jugador, Villares, que llegó al Deportivo para reforzar al Fabril y cuenta con ficha de la primera plantilla desde el mercado invernal de la temporada pasada, está centrado en el día a día.





“Él está pensando en el domingo, no en renovaciones. Nosotros representamos a muchos jugadores y no es normal que un jugador a menos de siete meses de terminar contrato no esté pensando en qué va a pasar. Su idea evidentemente es continuar, pero nuestra obligación es mirar a mediano y largo plazo”, sostiene Alonso.





“Nosotros pensamos en qué puede pasar a partir de junio. El Deportivo estará en Segunda y estamos seguros de que Villares es jugador de esa categoría e incluso más porque nos planteamos primera división en otros países de Europa. No es que ofrezcamos al jugador, es que nos preguntan. Querríamos que el club le valorara en función de los salarios que puedan tener en general sus jugadores del primer equipo y en qué escala salarial puede estar Diego, si en el top, en la media...”, precisa su agente. El Deportivo, a tenor de las palabras del representante, tendrá que mejorar la oferta.