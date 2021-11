Hace 25 años: Manuel Rivas gana el Nacional de Narrativa e integración en el colegio San Pedro de Visma

El periódico del 12 de noviembre de 1996 destacaba como noticias principales el enfrentamietno entre Orza y Cuiña, el ejemplo de integración del colegio San Pedro de Visma y el Premio Nacional de Narrativa para el escritor coruñés Manuel Rivas.









Escuela sin barreras

La silla de ruedas, en el caso de Vanessa, o el andador, en el de Gisela, no les impide unirse a las bromas y a la marabunta general que toma el patio del colegio San Pedro de Visma durante las horas del recreo, son dos revoluciones más sobre las que no conviene descuidar la vigilancia. San Pedro y Fernández La Torre son las dos únicas escuelas públicas de La Coruña que integran en sus aulas a niños afectados por parálisis cerebral, chavales que como estas dos estudiantes tienen dañada su capacidad motora pero en perfecto estado su coeficiente intelectual y sus ganas de juegos. "La integración es fundamental. Cuando empiezan a tomar el ritmo de la clase, se opera un cambio increíble en ellos. A nivel escolar avanzan muchísimo y anímicametne son tan felices y revoltosos como cualquier chaval de su edad", asegura Aurora Souto, responsable del aula de apoyo.









Un tríptico convertirá a Picasso en uno de los ganchos turísticos de la ciudad

El autor del Guernica se convertirá en breve en uno de los grandes ganchos turísticos de La Coruña. La Asociación Pablo Ruiz Picasso, en colaboración con el Ayuntamiento, la Diputación y Unión Fenosa, presentará antes de que concluya el año un tríptico en el que se proporciona información detallada a los interesados en realizar un itinerario picassiano por la ciudad. El recorrido propuesto por el colectivo coruñés se inicia en la vivienda de la calle Payo Gómez donde vivió el malagueño entre 1891 y 1895. El instituto Eusebio da Guarda es el siguiente punto de destino, pues allí se ubicaba la antigua Escuela de Bellas Artes, en la que estudió Picasso y su padre, José Ruiz Blasco, ejerció de profesor y secretario.





La regeneración de Bens comenzará en dos meses con el sellado del vertedero

El Ayuntamiento de La Coruña aprobó el plan de regeneración ecológica y medioambiental de Bens. El proyecto, por valor de 2.469 millones de pesetas, permitirá construir el Parque de San Pedro sobre una superficie de 500.000 metros cuadrados en su primera fase. La ausencia de Francisco Vázquez en el pleno causó desconcierto entre la oposición y contribuyó a confirmar, para el PP, "la actitud cobarde del alcalde". Las primeras palabras de Henrique Tello fueronp ara preguntar: "Where is mister Vasques?" y como nadie le respondió sacó sus conclusiones: "Is missing".









Manuel Rivas: "Celebrarei o Premio Nacional con castañas e viño novo"

O escritor coruñés Manuel Rivas foi galardonado onte co Premio Nacional de Narrativa pola súa obra "¿Que me queres, amor?", escrita orixinalmente en galego e posteriormente traducida ó castelán. En declaracións a El Ideal Gallego, Rivas manifestou que "o premio é a esta obra en concreto, e daralle un pouco máis de sona a esa criatura, a esa especie de Frankenstein que saiu de min". O escritor xa fora finalista deste premio fai sete anos coa obra "Un millón de vacas". Sobre as celebracións, o escritor pensa que o mellor neste tempo do San Martiño é o magosto: "Celebrarei o premio con castañas e viño novo". Rivas naceu na Coruña no ano 1957 e na súa faceta periodística colaborou nas páxinas de El Ideal Gallego, entre outros diarios.