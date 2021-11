La Marea Atlántica insta al Ayuntamiento a adoptar un plan estratégico de turismo

El representante de la Marea Atlántica en el Consorcio de Turismo, Alberto Lema, insta al Gobierno local a adoptar un plan estratégico de turismo después de que “perdese a oportunidade de recibir 5 millóns de euros en axudas dentro dos Plans de Sustentabilidade Turística en Destino, convocadas polo Estado para reactivar o sector tras o impacto do covid-19”. El Ayuntamiento carece en estos momentos de un plan estratégico de turismo, ya que el último caducó en 2020 y no fue renovado.





“Nestes momentos, extraordinariamente delicados, as políticas non poden improvisarse. Precisamos unha estratexia global e un proxecto claro, non unha xestión rutineira e improvisada”, añade Lema. Como prueba de esta “falta de proyecto”, el representante de la Marea señala el contrato que se llevó ayer al Consorcio de Turismo para subvencionarle a Vueling un enlace entre Alvedro y el aeropuerto de París Orly con 120.000 euros.





“Abstivémonos nesta votación, porque Orly é un aeródromo secundario que non resolve as necesidades de Alvedro”, explica Lema. Sobre este asunto también se pronunció la concejala del PP, Nazareth Cendán, quien adelantó que su partido también se abstuvo.