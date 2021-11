Xavi quiere poco: ganar y jugar bien

Ya está Xavi Hernández en Barcelona despertando pasiones y devolviendo la ilusión a los aficionados. En su presentación, en la que habló de que no habrá favoritismos y de que la única opción que se contempla desde el banquillo es el triunfo, hay quien ha creído ver una crítica velada al eterno rival: “Aquí no solo vale ganar, hay que jugar bien”. Que le pregunten a Koeman, que se fue lamentando que en España solo contaban los resultados. Está bien que Xavi lo tenga tan claro, lo que no lo va a tener es fácil, vista la deriva del equipo. Lo mismo lo acaban inscribiendo como refuerzo de invierno.